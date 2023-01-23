Каждый второй абонент МегаФона в столичном регионе пользуется технологией VoLTE

Интерес к голосовым вызовам с использованием технологии VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума, сообщили «Мосленте» специалисты компании МегаФон. Доля таких звонков в столичном регионе составляет уже 75 процентов от всего голосового трафика в сети оператора.

МегаФон первым среди операторов запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) в Москве и области, а потом и в других городах страны. Она позволяет одновременно говорить по телефону и использовать мобильный интернет, а также обеспечивает абонентов кристально чистым звуком. Для улучшения качества связи в сети МегаФона технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service.

«В начале 2023 года голосовые вызовы в сети LTE в Москве и Подмосковье совершает каждый второй наш абонент», — рассказали специалисты. Отмечается, что жители Москвы и Подмосковья совершают звонки с помощью VoLTE чаще, чем абоненты из других регионов. За последние четыре года интерес местных жителей к такому способу общения увеличился в два раза. Этому поспособствовало в том числе и появление большого количества доступных по цене смартфонов, поддерживающих технологию.