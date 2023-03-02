На Кольцевой линии столичного метро увеличены интервалы движения поездов

На Кольцевой линии столичного метро временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке, сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Причиной стал человек на путях. Это уже третий случай за последние сутки.

Ранее сообщалось, что упавший на пути на станции метро «Октябрьское поле» человек погиб. Еще один в похожей ситуации получил тяжелую травму на станции «Ботанический сад».