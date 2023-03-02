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19:08, 02 марта 2023
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На Кольцевой линии столичного метро увеличены интервалы движения поездов

На Кольцевой линии столичного метро увеличены интервалы движения поездов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На Кольцевой линии столичного метро временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке, сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Причиной стал человек на путях. Это уже третий случай за последние сутки.

Ранее сообщалось, что упавший на пути на станции метро «Октябрьское поле» человек погиб. Еще один в похожей ситуации получил тяжелую травму на станции «Ботанический сад».

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