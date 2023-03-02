В московском метро погиб упавший на пути человек

Упавший на пути на станции метро «Октябрьское поле» человек погиб, сообщает сообщает в четверг, 2 марта, «Московский комсомолец». По данным издания, Еще один в похожей ситуации получил тяжелую травму на станции «Ботанический сад».

В Дептрансе сообщили, что из-за случившегося на Таганско-Краснопресненской линии было остановлено движение поездов от «Беговой» до «Спартака». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Тоже самое произошло на Калужско-Рижской линии, где было приостановлено движение на участке между станциями «Медведково» и «Ботанический сад» в обоих направлениях.

Сейчас движение метросоставов восстановлено на обеих линиях.

Ранее грабитель в московском метро сбежал по путям и пытался скрыться в тоннеле.