В подмосковной квартире обнаружили интим-притон

В результате полицейские задержали организаторов. Против них возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовной кодекс Российский Федерации «Организация занятия проституцией». Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении пятерых девушек составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.

Ранее в Подмосковье был обнаружен придорожный бордель, его организаторов задержали.