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В подмосковной квартире обнаружили интим-притон

В подмосковной квартире обнаружили интим-притон
Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В подмосковной Истре правоохранители задержали организаторов притона по оказанию интим-услуг, сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве установили, что 31-летнего уроженца ближнего зарубежья и его 29-летняя сожительница организовали притон в арендованной трехкомнатной квартире, расположенной в одном из домов на улице Ленина в Истре. В квартире также находились пятеро девушек из стран Центральной Азии в возрасте от 24 до 37 лет, предоставлявших интимные услуги за деньги.

В результате полицейские задержали организаторов. Против них возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовной кодекс Российский Федерации «Организация занятия проституцией». Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении пятерых девушек составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.

Ранее в Подмосковье был обнаружен придорожный бордель, его организаторов задержали.

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