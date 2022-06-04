В подмосковной квартире обнаружили интим-притон
В подмосковной Истре правоохранители задержали организаторов притона по оказанию интим-услуг, сообщает пресс-служба МВД.
В ведомстве установили, что 31-летнего уроженца ближнего зарубежья и его 29-летняя сожительница организовали притон в арендованной трехкомнатной квартире, расположенной в одном из домов на улице Ленина в Истре. В квартире также находились пятеро девушек из стран Центральной Азии в возрасте от 24 до 37 лет, предоставлявших интимные услуги за деньги.
В результате полицейские задержали организаторов. Против них возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовной кодекс Российский Федерации «Организация занятия проституцией». Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении пятерых девушек составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.
Ранее в Подмосковье был обнаружен придорожный бордель, его организаторов задержали.