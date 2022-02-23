Москва возглавила рейтинг городов России с самыми дорогими интим-услугами

Москва возглавила общероссийский список городов с самыми дорогими интим-услугами. К такому выводу пришло издание «Секрет фирмы», составившее рейтинг городов, где девушки по вызову получают больше всего денег.

Авторы рейтинга отметили, что изучили анкеты девушек, предлагающих свои услуги на сайтах знакомств и позиционирующих себя как индивидуалок. Анализ цен показал, что средняя стоимость часовой встречи с секс-работницей в столице составляет семь тысяч рублей. Второе место рейтинга разделили Омск, Тюмень и Уфа — там за аналогичное время придется отдать пять тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Саратов, где за час интим-услуг просят в среднем четыре тысячи рублей.

Кроме того, исследователи сопоставили среднюю стоимость услуг жриц любви со средним заработком жителей городов. Выяснилось, что житель Новосибирска на месячную зарплату может оплатить примерно 16 часов общества секс-работницы, москвич — 11 часов, омич или саратовец — всего пять-шесть часов.

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