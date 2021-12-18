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Секс-работница рассказала о главных табу в своей профессии

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Секс-работница рассказала о главных табу в своей профессии
Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Жительница Москвы Ирина рассказала «Мосленте» о том, как пришла работать в сервис секс-услуг и какие табу она для себя сразу же отметила в начале пути.

По ее словам, только придя в профессию, она решила, что никогда не будет употреблять алкоголь со своими клиентами. «Это табу. И я никогда не сажусь в машины к нерусским. В большинстве случаев женщина для них — ничто. Даже к своим соотечественницам они относятся с пренебрежением. Что говорить о нас? Я знала, что они бьют девочек. Всегда отказывалась», — отмечает она. Россиянка добавила, что, получив отказ, представители других национальностей часто выбегали из автомобилей и устраивали скандалы с угрозами.

Также секс-работница рассказала, что никогда не садится в машины таксистов. «По опыту, это либо прогоревшие бизнесмены, либо люди с судимостью, всеми правдами и неправдами нашедшие эту работу, либо отцы семейств, старающиеся все заработанное нести в дом», — поясняет Ирина, уточняя, что все перечисленные никогда не оставляют чаевых, а могут и вовсе отобрать у работниц интимной сферы то, что те заработали ранее. Ирина отметила, что по такой же схеме могут себя вести и владельцы автомобилей эконом-класса. «Так что у меня все четко: никаких пьянок, нерусских и таксистов», — в заключение сказала она.

Ранее жительница Подмосковья открыла массажный салон в столичном районе Марьино, а потом превратила его в бордель.

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