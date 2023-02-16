МегаФон ускорил интернет в парках Балашихи

МегаФон модернизировал сеть в парках подмосковной Балашихи «Пехорка», «Солнечная» и «Заречная». Благодаря проведенным работам скорость передачи данных выросла для гостей парков вдвое. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе компании.

«Парк "Пехорка" стал самым популярным в Московской области по итогам 2022 года. МегаФон подсчитал, что в январе 2023 года количество посетителей в парке увеличилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно растет и потребление мобильного интернет-трафика: за первый месяц этого года он увеличился на 21 процент», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, особое внимание было уделено расширению покрытия сотовой сети в отдаленных локациях, в первую очередь в парковой зоне «Пехорка лес». Для усиления сигнала оборудование на действующих базовых станциях было заменено на более современное.

Вблизи парков «Солнечная» и «Заречная» в рамках программы модернизации сети установили дополнительные базовые станции, что позволило двукратно увеличить скорость мобильного интернета для отдыхающих и жителей близлежащих микрорайонов.

Ранее сообщалось, что специалисты МегаФона улучшили качество связи для 3,5 миллиона жителей 26 городов Московской области.