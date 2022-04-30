Россиянам снизят ставку по ипотеке

Сбербанк с 1 мая 2022 года снизит россиянам ставки по базовым ипотечным программам до 13,9 процента. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«На последнем заседании Банк России принял решение о существенном в текущих условиях снижении ключевой ставки — до 14 процентов. Это позволило нам сделать подобный шаг в отношении процентных ставок по ипотечным продуктам до 13,9 процента, ведь у граждан должна сохраняться возможность выбирать доступные ипотечные программы. Как социальный банк мы уже несколько дней принимаем предварительные заявки по ряду программ с господдержкой, которая важна для населения», — заявил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

Вице-президент добавил, что банк уже начал принимать предзаявки по программе «Господдержка» по сниженной ставке девять процентов. Кроме того, семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия по ставке от 5,7 процента, а сотрудники IT-компаний смогут взять ипотеку от пяти процентов, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что срок подготовки документов для оформления ипотеки и имущественных сделок сократился с десяти до пяти дней.