Московский ипподром опроверг слухи об уничтожении коневодства

Слухи об уничтожении росийского коневодства из-за реконструкции Московского ипподрома опроверг в беседе с «Мослентой» генеральный директор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев. Он опроверг слухи об уничтожении коневодства по причине ремонта, который займет около 2,5 года.

«Реконструкция ЦМИ — это в том числе и шанс локальным ипподромам улучшить свою деятельность. Обратить внимание на регионы, на проведение в них испытаний, а не только концентрироваться на Москве», — заявил Зайцев.

Он отметил, что в целом в стране в 2022 году было организовано 3,6 тысячи заездов. Из них в столице было проведено только 800. Это свидетельствует о возможности поддерживать конный спорт на площадках в других городах. Но не стоит забывать, что ипподромы, помимо центрального, есть и самой в Москве. Часть лошадей оставили в столице, например, на ипподроме в Раменках, а остальные могут временно разместиться в регионах.

Собеседник «Мосленты» успокоил волнующихся, заявив, что ЦМИ после реконструкции останется лучшим ипподром в стране и его работа успешно возобновится.

Ранее стало известно о местах, куда распределят лошадей на время реконструкции.