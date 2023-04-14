Алкогольная компания подала в суд на Ольгу Бузову

В продюсерской компании Archer Music, представляющей певицу Ольгу Бузову, «Мосленте» отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о судебном иске со стороны алкогольной компании Global Wine Distribution (GWD) на миллион евро и полтора миллиона рублей. «Без комментариев», — сказал представитель лейбла.

По данным портала «Электронное правосудие», GWD подали иск в отношении Бузовой и Archer Music 5 апреля 2023 года. О дате рассмотрения не сообщается.

Как сообщает Baza, в 2020 году компания GWD заключила с Бузовой соглашение о выпуске названного в ее честь вина Buzwine и использовании ее фото на этикетках. Когда вино уже начали разливать, артистка отозвала свое согласие. Представители алкогольной компании подали иск в Верховный суд, но получили отказ в удовлетворении.

«После соглашения с певицей GWD быстро заключила контракт на производство вина, а после отказа Бузовой бутылки пришлось утилизировать. С GWD были взысканы денежные средства за невыполнение контракта — 1,15 миллиона евро, а за утилизацию компании пришлось заплатить чуть более 1,5 миллионов рублей», — объясняет Baza. Теперь GWD пытается вернуть потерянные средства.

Компания GWD базируется в Ростове-на-Дону, а вино Buzwine разливалось, по данным «Мосленты», в Испании.

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