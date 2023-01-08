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14:17, 08 января 2023
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Искрящиеся провода линии электропередачи в Подмосковье попали на видео

Искрящиеся провода линии электропередачи в Подмосковье попали на видео
Кадр: Telegram-канал «ЧП Дмитров»

На видео попали искрящиеся провода линии электропередач, проходящие прямо по границе с частными жилыми домами. Видео, сделанное на территории подмосковного Дмитрова, опубликовали в Telegram-канале «ЧП Дмитров».

«Дмитровский район, село Жестылево. Искрятся провода из-за мороза, ужас просто, страшно», — подписали ролик авторы.

В комментариях местных жителей ужаснуло увиденное. Некоторые юзеры испугались, что подобная ситуация может вызвать пожар.

«Дисбаланс пошел из-за мороза, провода соприкасаются, вот и искрят», «И ждем пожар. Провода не натянуты должным образом. И колышутся, как флаг на ветру. Лучше все выключить до устранения неполадки», «Я сначала подумал, что это салют, вдруг Рождество празднуют», — прокомментировали пользователи сети.

По данным MK.RU, в ночь на воскресенье, 8 января, жители десятков деревень и коттеджных поселков под Дмитровым в Московской области остались без электричества на несколько часов. Издание сообщает, что восстанавливать электроснабжение начали только около восьми часов утра.

Ранее о 35-градусных морозах предупредил жителей Московской области научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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