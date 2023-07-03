Искупавшийся в пруду лось развеселил москвичей. Животное попало на видео, которое было опубликовано в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

Сохатый зашел в пруд и решил перекусить водными растениями.

«Хочешь, в лесу жуй, хочешь, ванну принимай водную, хочешь — солнечную», «Очаровательный лось вышел купаться и пожевать водоросли», «Завидую», «Жарковато ему», «Это все сохатого, а мы гости — не забывайте», — написали пользователи сети.

Ранее лоси вышли на автомагистраль в Подмосковье и попали на видео.