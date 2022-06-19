Город
Вчера в 22:54
1 мин.

Пользователи сети нашли Испанию в Москве

Пользователи сети нашли Испанию в Москве
Фото: Ольга Рязанцева

Фотографию украшенного зеленью и декорированного керамической плиткой ярко-желтого здания, находящегося в центре Москвы на углу Трубной улицы и Последнего переулка, опубликовала пользовательница запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В комментариях юзеры отметили сходство дома с испанскими строениями.

«Ярко-желтый дом в квартале Красных фонарей. Так говорит история», — написал один из участников дискуссии. «Да, история не обманывает. Но плиточки, мозаика и надписи на испанском подтолкнули к мыслям о солнечной Испании», — ответил ему другой.

Несколько человек вспомнили, что когда-то в здании находился тематический ресторан, потому оно и получило такую расцветку.

Ранее стало известно о судьбе легендарного ресторана «Прага» на Арбате. Согласно сообщениям властей, скоро в здании появятся апартаменты.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.