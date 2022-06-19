Пользователи сети нашли Испанию в Москве

Фотографию украшенного зеленью и декорированного керамической плиткой ярко-желтого здания, находящегося в центре Москвы на углу Трубной улицы и Последнего переулка, опубликовала пользовательница запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В комментариях юзеры отметили сходство дома с испанскими строениями.

«Ярко-желтый дом в квартале Красных фонарей. Так говорит история», — написал один из участников дискуссии. «Да, история не обманывает. Но плиточки, мозаика и надписи на испанском подтолкнули к мыслям о солнечной Испании», — ответил ему другой.

Несколько человек вспомнили, что когда-то в здании находился тематический ресторан, потому оно и получило такую расцветку.

Ранее стало известно о судьбе легендарного ресторана «Прага» на Арбате. Согласно сообщениям властей, скоро в здании появятся апартаменты.