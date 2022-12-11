Россиянам дали советы по выбору живой новогодней ели

О том, как правильно выбрать живую новогоднюю ель и на что стоить обратить внимание при ее покупке, в разговоре с NEWS.ru рассказал директор компании по продаже елей Владислав Пухарев.

Эксперт посоветовал на елочном базаре сразу говорить продавцу размеры желаемого дерева, чтобы он мог подобрать подходящий вариант. Затем нужно попросить распаковать его и постучать елкой о землю, с нее не должно сыпаться много иголок, а только небольшая часть сухих.

«Елка должна иметь здоровый вид, на ней не должно быть грибка и плесени. Нужно провести рукой по иголке, чтобы она не осталась в руке. Если вы хотите, чтобы дерево стояло дольше и не сыпалось, подойдет пихта или сосна. Если хотите, чтобы елка имела характерный запах, тогда обычная русская елочка, но она стоит меньше и уже через неделю начинает осыпаться», — продолжил Пухарев.

Специалист также посоветовал не обращать внимания при покупке дерева на небольших жучков, паучков или червяков, так как эти насекомые не опасны и не принесут ели никакого вреда.

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