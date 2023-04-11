Раскрыта цена самой дешевой квартиры в историческом доме в Москве

Цену самой дешевой квартиры в историческом доме в Москве раскрыли «Ленте.ру» в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы». Ее можно купить за 3,46 миллиона рублей.

Это апартаменты площадью 11,6 квадратного метра на втором этаже трехэтажного строения недалеко от станции метро «Электрозаводская». Здание построено до 1900 года

Самым дорогим лотом в историческом доме в столице был назвал пентхаус площадью 630 квадратных метров у станции метро «Арбатская». Его оценили в миллиард рублей.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой элитной квартиры в Москве составила более 30 миллионов рублей. Студия площадью 27 «квадратов» расположена в районе Якиманка.