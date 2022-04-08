Историк объяснила большое число могил известных людей на Новодевичьем кладбище

Большое количество могил известных людей именно на Новодевичьем кладбище объяснила в беседе с «Мослентой» старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник.

«Новодевичье кладбище интересно еще и тем, что там очень много могил людей, живших до революции и изначально похороненных в других местах», — сказала Скрыпник.

По словам историка, когда в 1922 году было принято решение о закрытии Новодевичьего монастыря. Родственникам около трех тысяч людей, похороненных на его территории, предложили перенести захоронения на новые участки Новодевичьего или на другие кладбища. На новую территорию в итоге попало всего 16 могил, в их числе могилы известного драматурга Антона Чехова и его отца.

После очередного расширения территории Новодевичьего кладбища в конце 1970-х стало традицией хоронить там известных деятелей культуры, знаменитых артистов и режиссеров. Она продолжается там и теперь.

«Вот почему именно на этом московском кладбище мы видим огромное количество надгробий выдающихся людей разных эпох», — заключила она.

Ранее стало известно, что в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище похоронят умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.