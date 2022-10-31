Раскрыто прошлое одного из самых известных гастрономических кластеров Москвы

Прошлое одного из самых известных гастрономических кластеров Москвы «Мосленте» раскрыл ведущий научный сотрудник Музея транспорта Москвы Никита Голованов.

Эксперт рассказал, что территория кластера на Лесной улице с 1874 года принадлежала Миусскому парку, в котором располагался комплекс зданий, вмещающий конюшню более чем на 100 лошадей, мастерскую, вагонный сарай, казарму, три склада и различные хозяйственные строения. Проект предназначался для обслуживания и развития сети конных железных дорог.

Голованов отметил, что позже парк был переоборудован под трамвайное депо, затем — под троллейбусный парк, а сегодня в здании находится гастрономический кластер.

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