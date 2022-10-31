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11:46, 31 октября 2022
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Раскрыто прошлое одного из самых известных гастрономических кластеров Москвы

Раскрыто прошлое одного из самых известных гастрономических кластеров Москвы
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Прошлое одного из самых известных гастрономических кластеров Москвы «Мосленте» раскрыл ведущий научный сотрудник Музея транспорта Москвы Никита Голованов.

Эксперт рассказал, что территория кластера на Лесной улице с 1874 года принадлежала Миусскому парку, в котором располагался комплекс зданий, вмещающий конюшню более чем на 100 лошадей, мастерскую, вагонный сарай, казарму, три склада и различные хозяйственные строения. Проект предназначался для обслуживания и развития сети конных железных дорог.

Голованов отметил, что позже парк был переоборудован под трамвайное депо, затем — под троллейбусный парк, а сегодня в здании находится гастрономический кластер.

Ранее были названы самые популярные российские города для гастрономических путешествий.

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