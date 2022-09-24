Опубликована история первой работы известного архитектора в Москве

Историю первой работы известного архитектора Константина Мельникова опубликовал Telegram-канал «Москва. Было — стало». Спроектированное им треугольное здание было возведено в конце 1920-х годов в Большом Сухаревском переулке.

«Единственная сохранившаяся постройка бывшего Ново-Сухаревского рынка. Здесь располагалась контора. Это его первая капитальная сохранившаяся работа великого Мельникова», — написал автор поста под двумя фотографиями строения, сделанными с одной точки с разницей почти в сотню лет.

По словам рассказчика, рынок был закрыт в 1930 году, после чего контору использовали разные организации. «В 1940 году здесь было отделение милиции, потом администрация автодормехбазы, столовая. Здание постоянно надстраивали, пристраивали, меняли фасад. В итоге от изначального замысла Мельникова мало осталось», — заметил автор.

В 2018 году Департамент культурного наследия Москвы обещал, что памятник будет реставрирован. С тех пор прошло четыре года, но никаких изменений не произошло, добавил рассказчик. «Тем не менее бывшая контора не заброшена, используется», — рассказал он.

Ранее была опубликована история трамвайных путей на Красной площади. Она длилась 21 год.