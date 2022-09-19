Опубликована история трамвайных путей на Красной площади

Продлившуюся 21 год историю существования трамвайных путей на Красной площади в столице опубликовал Telegram-канал «Москва. Было — стало».

«Сейчас трудно даже представить, но по Красной площади когда-то ходил трамвай. Он появился там в 1909 году и сразу же возмутил уважаемых членов Императорского археологического общества. Они требовали убрать рельсы и провода от памятников русской старины», — рассказал автор поста. По имеющейся информации, городские власти пошли навстречу представителям общества, поэтому рельсы были перенесены ближе к Кремлевской стене.

«После революции уже другие уважаемые товарищи жаловались на грохочущий трамвай у мавзолея революционера Владимира Ленина. В итоге рельсы и провода были убраны в 1930 году», — продолжил рассказчик. У Кремлевской стены разрастался революционный погост, и трамвай становился помехой, объяснил он.

Ранее в сети была опубликована история самой известной трамвайной остановки в столице — «Красностуденческого проезда» на улице Дубки.