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08:31, 19 сентября 2022
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Опубликована история трамвайных путей на Красной площади

Опубликована история трамвайных путей на Красной площади
Фото: Владимир Иваний / Telegram-канал Москва. Было — стало

Продлившуюся 21 год историю существования трамвайных путей на Красной площади в столице опубликовал Telegram-канал «Москва. Было — стало».

«Сейчас трудно даже представить, но по Красной площади когда-то ходил трамвай. Он появился там в 1909 году и сразу же возмутил уважаемых членов Императорского археологического общества. Они требовали убрать рельсы и провода от памятников русской старины», — рассказал автор поста. По имеющейся информации, городские власти пошли навстречу представителям общества, поэтому рельсы были перенесены ближе к Кремлевской стене.

«После революции уже другие уважаемые товарищи жаловались на грохочущий трамвай у мавзолея революционера Владимира Ленина. В итоге рельсы и провода были убраны в 1930 году», — продолжил рассказчик. У Кремлевской стены разрастался революционный погост, и трамвай становился помехой, объяснил он.

Ранее в сети была опубликована история самой известной трамвайной остановки в столице — «Красностуденческого проезда» на улице Дубки.

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