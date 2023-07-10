Раскрыта история постройки здания легендарного московского Склифа

Легендарный столичный Склиф был открыт в здании больницы-приюта для нуждающихся, сообщает Telegram-канал «Неизвестная Москва».

«Известный меценат, граф Николай Шереметев женился на бывшей крепостной, ведущей актрисе его театра Прасковье Ковалевой, выступавшей под фамилией Жемчугова. (…) По просьбе жены он начал строить странноприимный дом — так называли больницы-приюты для нуждающихся», — рассказал автор публикации. Отмечается, что Шереметев и сам был очень добрым и щедрым человеком, стремился помогать людям.

Супруга Шереметева умерла, не дождавшись окончания строительства. Граф решил доделать начатое в память о ней, но вскоре тоже скончался.

Странноприимным домом Шереметева после открытия в 1792 году управлял городской совет, а попечителями учреждения, согласно завещанию, были потомки знаменитого рода.

Сегодня в здании на Большой Сухаревской площади располагается один из корпусов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, уточнил рассказчик.

Ранее была опубликована история крепостного театра в московской усадьбе.