Раскрыта история «соловьиного дома» в Москве

Историю столичного «соловьиного дома» раскрыли в Telegram-канале «Старая Москва».

«Его прозвали соловьиным, потому что в XIX веке здесь находились репетиционные комнаты Большого и Малого театров. Помимо этого, в здании располагался музыкальный салон актрисы Марии Львовой-Синецкой. В этом салоне бывали писатели Александр Грибоедов, Александр Пушкин и Иван Гончаров. Тут же была театральная студия и драматурга Антона Чехова», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, здание располагалось на углу Воздвиженки и Никитского бульвара до 1997 года, потом его снесли.

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