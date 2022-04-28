Раскрыта история заселения трехквартирного особняка в центре Москвы

О количестве квартир в доходном доме в центре Москвы, их площади и истории заселения «Мосленте» рассказал историк и писатель Олег Фочкин.

По словам историка, особняк на Бауманской улице был построен для крестьянина Антона Фролова. Этот проект отличался от других доходных домов руки известного в то время архитектора Виктора Мазырина. Проект необычен для Москвы, похож на домики, которые в наши дни можно увидеть в Германии или в Бельгии.

«Дом строился с 1910 по 1914 годы. По проекту в нем появилось всего три квартиры, зато четырехкомнатных, каждая площадью около 100 квадратных метров. Правда, доходным дом был только три года. По некоторым данным после революции в нем находился реввоенсовет», — раскрыл данные о доме Фочкин.

Затем в особняке сделали большую коммуналку на 15 семей, но уже в 90-х все три квартиры скупили, и новые владельцы вернули жилье в первоначальное состояние. В каждой квартире живет теперь только одна семья — люди не звездного статуса, в основном это пенсионеры. Например, одна из квартир принадлежит паре, которая в 1990-е переехала в Москву с Дальнего Востока.

Ранее историк объяснил скромные размеры элитных квартир в доме на Бауманской.