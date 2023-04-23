Москвичам напомнили историю названия Нескучного сада в Москве

Происхождение названия столичного Нескучного сада напомнили подписчикам Telegram-канала «История Москвы».

По имеющейся информации, первым владельцем Нескучного сада и построенной на той же территории в XVIII веке усадьбы был князь Никита Трубецкой. Администраторы канала описали его как балагура и любителя устраивать роскошные приемы, на которых собиралось очень много людей. Гости весело проводили время: играли в карты, танцевали и катались на каруселях.

Сегодня на этом месте, на берегу Москва-реки неподалеку от станции метро «Октябрьская», располагается парк Горького. Его среднюю часть по-прежнему называют Нескучным садом. В теплое время года на набережной здесь работает танцплощадка: москвичи приходят танцевать танго, бачату, сальсу и хастл под открытым небом.

Ранее москвич назвал появление спортивных девушек в парках лучшей приметой весны.