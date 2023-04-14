Москвич назвал появление спортивных девушек в парках лучшей приметой весны

Появление спортивных девушек в столичных парках признал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), лучшей приметой апреля московский журналист Алексей Беляков.

«Лучшие утра в парке близ дома сейчас. Да, птицы чудно щебечут, носятся по грязи лихие собачки, и глядеть на них радостно, проклюнулась травка, вот-вот распустятся первые листочки. Разумеется, клейкие. Но это не главное. Возникли спортивные девушки — вот что главное в это апрельское время. Обтянутые и стремительные», — написал блогер.

По словам Белякова, когда весной он встречает на пробежке спортивных девушек, он сразу перестает шаркать, «плечи становятся шире, а взгляд — бодрее». Несмотря на то, что москвички не обращают на него внимания, сам факт их присутствия в парках «снижает калории и повышает тестостерон», пояснил он.

«Весна. Девушки прилетели», «Девушки все видят, это они делают вид, что им все безразлично», «Скорее в парк!» — написали в комментариях пользователи сети.

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