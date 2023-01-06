Собянин поделился итогами строительства медучреждений в Москве в 2022 году

Итогами строительства медучреждений в Москве в 2022 году поделился в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что первые объекты масштабной медицинской программы начали выходить из стройки еще в 2020 году, а в 2022 году некоторые из них были сданы. Например, Перинатальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова.

«Строительство крупнейшего в Москве родильного дома (почти 400 коек) мы завершили еще в 2020 году. А затем целых два года Перинатальный центр отработал в качестве ковидного стационара. Но тем больше была наша радость, когда в мае 2022 года он, наконец, открыл свои двери для будущих матерей», — написал он. На сегодняшний день, по словам градоначальника, здесь появилось около 3,5 тысяч детей.

Кроме того, в прошлом году в столице вернулся в обычную работу Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», а также было завершено строительство нового Перинатального центра. Он стал первым акушерским стационаром на территории ТиНАО. Также здесь открыли амбулаторно-поликлинический корпус, в котором работают консультативно-диагностическое отделение, эндоскопический центр, центр амбулаторной онкологической помощи, отделение гемодиализа и дневной стационар для проведения химиотерапии.

«В 2022 году помощь здесь получили около 40 тысяч пациентов. В общем в стационаре Коммунарки было пролечено порядка 69 тысяч пациентов. Выполнено более 28 тысяч операций, из них почти три тысячи — с использованием высоких технологий», — заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал об «ангелах-хранителях Москвы». Речь шла о сотрудниках «Службы 112», которой в этом году исполнилось десять лет.