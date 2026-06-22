Из Москвы отправился «Поезд памяти»

С Белорусского вокзала в столице отправился «Поезд памяти», посвященный Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

«"Поезд Памяти" отправился в пятое путешествие. В проекте принимают участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей — представителями народов республик бывшего СССР, сражавшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Маршрут проходит через восемь городов Белоруссии и пять городов России. Программа включает посещение знаковых мест и музеев, встречи с ветеранами и образовательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что патриотические мероприятия для молодежи проведут в рамках «Лета в Москве». Мероприятия ко Дню памяти и скорби организует проект «Молодежь Москвы». Как указали в пресс-службе, молодые москвичи примут участие в патриотических акциях и встретятся с участниками спецоперации.