Из Москвы выветрился запах гари

Количество взвешенных частиц в Москве снизилось и запах гари, ощущавшийся в утренние часы, выветрился. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщает ТАСС.

«В настоящее время, несмотря на продолжающийся перенос воздушных масс из районов очагов природных пожаров, благодаря улучшению процессов рассеивания в атмосфере и небольшому дождю отмечено снижение в воздухе взвешенных частиц, из-за которых жители отдельных районов ощущали запах гари в утренние часы», — заявил Бирюков.

Он также отметил, что по данным ГПБУ «Мосэкомониторинг», концентрация этих веществ в воздухе остается на низком уровне.

Ранее, в субботу утром, 20 августа, горожане вновь почувствовали запах гари на территории Тверского района в центре Москвы, а также на западе столицы.