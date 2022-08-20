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Из Москвы выветрился запах гари

Из Москвы выветрился запах гари
Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Количество взвешенных частиц в Москве снизилось и запах гари, ощущавшийся в утренние часы, выветрился. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщает ТАСС.

«В настоящее время, несмотря на продолжающийся перенос воздушных масс из районов очагов природных пожаров, благодаря улучшению процессов рассеивания в атмосфере и небольшому дождю отмечено снижение в воздухе взвешенных частиц, из-за которых жители отдельных районов ощущали запах гари в утренние часы», — заявил Бирюков.

Он также отметил, что по данным ГПБУ «Мосэкомониторинг», концентрация этих веществ в воздухе остается на низком уровне.

Ранее, в субботу утром, 20 августа, горожане вновь почувствовали запах гари на территории Тверского района в центре Москвы, а также на западе столицы.

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