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Горожане заявили о запахе гари в центре Москвы

Горожане заявили о запахе гари в центре Москвы
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Жители города вновь почувствовали запах гари на территории Тверского района в центре Москвы, а также на западе столицы. Об этом в субботу, 20 августа, сообщается в Telegram-канале ТАСС.

«Запах гари и небольшой смог ранее появлялись преимущественно на юге, западе и юго-западе столицы в утренние часы», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, воздух вновь стал «дымным», однако видимость остается хорошая.

Ранее в Мосэкомониторинге сообщили о пятикратном снижении загрязняющих веществ в столичном воздухе. «Превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», — заявляли в организации.

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