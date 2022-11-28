Потолок одной из станций БКЛ задумали сделать из «рыбьей чешуи»

Потолок павильона одной из станций Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Нагатинский Затон» — задумали сделать из «рыбьей чешуи». Об этом сообщил на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строители начали монтаж уникального дизайнерского потолка — он будет выполнен в виде гигантской рыбьей чешуи. Сложная волнистая поверхность будет создана за счет использования стальных пластин золотистого оттенка. В общей сложности предстоит смонтировать более 26 200 декоративных элементов», — сказал заммэра.

Бочкарев отметил, что мелкие чешуйки выполнены в размере восемь на 14 сантиметров. Их смонтируют в единую конструкцию на 220 изогнутых металлических ламелях.

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