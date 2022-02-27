В сети обсудили ненормальную практику избавления от мусора в Подмосковье

Очевидцы сообщили, что в доме 28 по улице Комсомольская в одной из квартир практически каждый день выбрасывают мусор из окна. «Картина, конечно, ужасная. На деревьях висят пакеты, на земле отходы, а рядом детская площадка. Может, пожилой или больной человек не может выйти, но продукты кто ему приносит?» — поделился собеседник группы.

В комментариях подобную практику назвали ненормальной и посоветовали обратиться в полицию или к пойти участковому. Кто-то отметил, что в подобных вопросах необходимо начать с себя. «Пару дней назад стояли молодые люди около подъезда моего (у меня первый этаж), так что я прекрасно наблюдала, как они пили колу и грызли чипсы, на моих глазах просто бросили этот мусор прям на асфальт и пошли себе», — привела негативный пример одна из пользовательниц сети.

Ранее россияне начали складировать мешки с мусором прямо в подъезде и столкнулись с непониманием.