Избиение и ограбление москвички в подземном переходе попали на видео

В центре Москвы грабитель избил женщину и отобрал телефон. Видеозапись нападения опубликовал Telegram-канал «МВД Медиа».

40-летний приезжий мужчина ограбил москвичку в подземном переходе на Красносельской улице. Ударив свою жертву несколько раз по голове, злоумышленник выхватил телефон и скрылся.

Пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемый задержан и арестован по обвинению в грабеже с применением насилия. Он успел продать смартфон и потратить вырученные деньги.

Ранее Самбурская раскрыла свой способ защититься от грабителя.