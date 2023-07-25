14:39, 25 июля 2023
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Избиение и ограбление москвички в подземном переходе попали на видео
В подземном переходе в центре Москвы грабитель избил женщину и отобрал телефон.
Кадр: «МВД Медиа»
В центре Москвы грабитель избил женщину и отобрал телефон. Видеозапись нападения опубликовал Telegram-канал «МВД Медиа».
40-летний приезжий мужчина ограбил москвичку в подземном переходе на Красносельской улице. Ударив свою жертву несколько раз по голове, злоумышленник выхватил телефон и скрылся.
Пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемый задержан и арестован по обвинению в грабеже с применением насилия. Он успел продать смартфон и потратить вырученные деньги.
Ранее Самбурская раскрыла свой способ защититься от грабителя.