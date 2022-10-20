Групповое избиение мужчины родственником с друзьями в Москве попало на видео

Групповое избиение мужчины родственником с друзьями у подъезда дома в столице попало на видео, которое было опубликовано на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«У подъезда дома на Волгоградском проспекте между гражданами возник семейный конфликт. В ходе разбирательств трое мужчин избили потерпевшего, который является родственником одного из нападавших», — говорится в сообщении.

По данным МВД, потерпевший госпитализирован с множественными травмами, его здоровью причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Трое злоумышленников в возрасте от 30 до 31 года арестованы. В ведомстве уточнили, что максимальное наказание за совершение данного преступления — лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее житель Подмосковья умер после драки с броском через бедро. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в побоях задержан.