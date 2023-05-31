13:42, 31 мая 2023
1 мин.
Избиение мужчины двумя приезжими в центре Москвы попало на видео
В центре Москвы двое жителей Красноярска сильно избили 22-летнего мужчину.
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
В центре Москвы двое ранее судимых жителей Красноярска сильно избили 22-летнего мужчину, сообщает «МВД Медиа».
В драке в одном из парков в центре Москвы они несколько раз ударили своего оппонента в голову и скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали ему тяжкий вред здоровью.
Налетчиков полицейские нашли неподалеку от места избиения. Они признали свою вину и были арестованы.
Ранее драка московских таксистов с применением ножа попала на видео.