Избиение мужчины двумя приезжими в центре Москвы попало на видео

В центре Москвы двое ранее судимых жителей Красноярска сильно избили 22-летнего мужчину, сообщает «МВД Медиа».

В драке в одном из парков в центре Москвы они несколько раз ударили своего оппонента в голову и скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали ему тяжкий вред здоровью.

Налетчиков полицейские нашли неподалеку от места избиения. Они признали свою вину и были арестованы.

Ранее драка московских таксистов с применением ножа попала на видео.