Избиение «офицером морской пехоты» пассажира автобуса попало на видео
Представившийся офицером морской пехоты пассажир подмосковного автобуса избил попутчика.
Представившийся офицером морской пехоты пассажир подмосковного автобуса избил попутчика. Видеозапись инцидента появилось в Telegram-канале «Что там в Москве?».
«Тарантиновские диалоги в автобусе аэропорта Домодедово», — написали администраторы канала.
На кадрах один из мужчин кричит: «Ты кого, офицера морской пехоты послал?!» — и начинает избивать руками и ногами своего оппонента. Тот физического сопротивления не оказывает, а отвечает исключительно словами. В итоге «офицера» блокируют другие пассажиры.
«Ничего себе офицер отчитал мужичка коленом в лицо», «Для [американского режиссера Квентина] Тарантино не хватает глубины философии, для [гонконгского актера] Джеки Чана как-то вяленько», «Женщины орут, мужики стоят», «Пили вместе, а накрыло по-разному», — прокомментировали ситуацию пользователи сети.
Ранее драка таксистов в Подмосковье попала на видео.