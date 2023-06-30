Избиение «офицером морской пехоты» пассажира автобуса попало на видео

Представившийся офицером морской пехоты пассажир подмосковного автобуса избил попутчика. Видеозапись инцидента появилось в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Тарантиновские диалоги в автобусе аэропорта Домодедово», — написали администраторы канала.

На кадрах один из мужчин кричит: «Ты кого, офицера морской пехоты послал?!» — и начинает избивать руками и ногами своего оппонента. Тот физического сопротивления не оказывает, а отвечает исключительно словами. В итоге «офицера» блокируют другие пассажиры.