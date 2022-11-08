Жестокое избиение собаки в Подмосковье попало на видео

Женщина несколько раз швырнула собаку на кафель, приподняв за ошейник, и ударила по морде. Издевательства над собакой хозяйка прекратила, когда из дверей лифта вышла соседка. По сообщению Telegram-канала, за жестокое обращение с животным местные волонтеры уже написали на владелицу собаки заявление в полицию.

Ранее в Москве разоблачили издевавшегося над кошками живодера из сети.