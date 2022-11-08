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21:42, 08 ноября 2022
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Жестокое избиение собаки в Подмосковье попало на видео

Жестокое избиение собаки в Подмосковье попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Жительница подмосковных Химок жестоко избила свою собаку. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По имеющейся информации, инцидент произошел в подъезде жилого дома на проспекте Мельникова. Судя по кадрам, женщина вышла на лестничную клетку, чтобы пойти с псом на прогулку, однако животное помочилось на пол перед лифтом.

Женщина несколько раз швырнула собаку на кафель, приподняв за ошейник, и ударила по морде. Издевательства над собакой хозяйка прекратила, когда из дверей лифта вышла соседка. По сообщению Telegram-канала, за жестокое обращение с животным местные волонтеры уже написали на владелицу собаки заявление в полицию.

Ранее в Москве разоблачили издевавшегося над кошками живодера из сети.

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