21:42, 08 ноября 2022
1 мин.
Жестокое избиение собаки в Подмосковье попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Жительница подмосковных Химок жестоко избила свою собаку. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
По имеющейся информации, инцидент произошел в подъезде жилого дома на проспекте Мельникова. Судя по кадрам, женщина вышла на лестничную клетку, чтобы пойти с псом на прогулку, однако животное помочилось на пол перед лифтом.
Женщина несколько раз швырнула собаку на кафель, приподняв за ошейник, и ударила по морде. Издевательства над собакой хозяйка прекратила, когда из дверей лифта вышла соседка. По сообщению Telegram-канала, за жестокое обращение с животным местные волонтеры уже написали на владелицу собаки заявление в полицию.
Ранее в Москве разоблачили издевавшегося над кошками живодера из сети.