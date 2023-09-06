В Москве задержали участников резонансного группового избиения молодого человека

Групповое избиение мужчины в Москве квалифицировали как хулиганство, возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых задержаны, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным ведомства, нападение на мужчину было совершено 30 августа на улице Маросейка. Молодые люди 2002 и 2005 годов рождения руками и ногами избили потерпевшего и несколько раз распылили ему в лицо газ из баллончика.

Следствие считает, что мотивом агрессии послужило желание «противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним». Сейчас подозреваемые доставлены в один из отделов столичного ГСУ СК для следственных действий. Они проверяются на причастность к совершению других подобных преступлений.

Ранее было опубликовано видео группового избиения молодого человека. Нападавшие заявляли о намерениях «очистить город от быдла».