Школьник попал в больницу после избиения отчимом в Москве

После избиения отчимом десятилетний школьник попал в больницу в Москве. Об инциденте сообщает столичная прокуратура.

Мужчина избил пасынка якобы из-за плохого поведения мальчика в школе. В результате ребенка госпитализировали с множественными ушибами мягких тканей головы и лица, переломом правой орбиты, правой гайморовой пазухи и правосторонним гемосинусом. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Полиция задержала пьяного отчима школьника. Ему грозит уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего»).

Ранее в Москве шестиклассник попал в больницу, заступившись за мать перед отчимом. Мужчина ударил пасынка железным чайником по голове.