В Москве школьник заступился за избитую мать и попал в больницу

В Москве ученик шестого класса заступился за мать перед отчимом, который избивал ее. В ответ мужчина ударил пасынка железным чайником по голове, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью пятницы, 24 марта. В результате потасовки ребенок попал в больницу. У мальчика диагностировали травмы. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в одном из столичных МФЦ обнаружили записку от девочки с сообщением об изнасиловании отчимом. По факту находки начали проверку правоохранительные органы.