13:18, 25 марта 2023
1 мин.
В Москве школьник заступился за избитую мать и попал в больницу
Шестиклассник в Москве заступился за избитую отчимом мать и попал в больницу с травмами.
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com
В Москве ученик шестого класса заступился за мать перед отчимом, который избивал ее. В ответ мужчина ударил пасынка железным чайником по голове, передает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел ночью пятницы, 24 марта. В результате потасовки ребенок попал в больницу. У мальчика диагностировали травмы. Правоохранительные органы начали проверку.
Ранее в одном из столичных МФЦ обнаружили записку от девочки с сообщением об изнасиловании отчимом. По факту находки начали проверку правоохранительные органы.