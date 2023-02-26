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17:17, 26 февраля 2023
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Ревнивый москвич избил тренера своей жены и попал на видео

Ревнивый москвич избил тренера своей жены и попал на видео
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В одном из московских фитнес-клубов мужчина избил тренера своей жены. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Ревнивый супруг встретил тренера на первом этаже клуба и заявил, что тот «трогал» его жену. Словесная перепалка переросла в драку.

По данным Mash, у пострадавшего нет серьезных повреждений. Он отрицает, что прикасался к жене нападавшего, и написал заявление в полицию.

Ранее москвич убил экс-возлюбленного дочери в ходе драки. Потасовка между мужчинами произошла после того, как дочь россиянина попросила его отвадить ее бывшего бойфренда.

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