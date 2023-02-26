17:17, 26 февраля 2023
1 мин.
Ревнивый москвич избил тренера своей жены и попал на видео
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
В одном из московских фитнес-клубов мужчина избил тренера своей жены. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.
Ревнивый супруг встретил тренера на первом этаже клуба и заявил, что тот «трогал» его жену. Словесная перепалка переросла в драку.
По данным Mash, у пострадавшего нет серьезных повреждений. Он отрицает, что прикасался к жене нападавшего, и написал заявление в полицию.
Ранее москвич убил экс-возлюбленного дочери в ходе драки. Потасовка между мужчинами произошла после того, как дочь россиянина попросила его отвадить ее бывшего бойфренда.