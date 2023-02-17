21:04, 17 февраля 2023
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В Подмосковье продавщица магазина избила грабителя с оружием и попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Лента дна»
Продавщица магазина в Подмосковье избила грабителя с оружием. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Лента дня».
На кадрах запечатлено, как налетчик в балаклаве, держа в руках предмет, похожий на пистолет, убегает от женщины со шваброй. Грабитель попытался пройти к кассе, но продавщица встала у него на пути, несколько раз ударила шваброй, сопроводив свои действия нецензурной бранью.
Ранее в Москве грабитель под видом доставщица цветов обчистил квартиру. Похитив 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, налетчик скрылся, выпрыгнув из окна второго этажа.