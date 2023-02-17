В Подмосковье продавщица магазина избила грабителя с оружием и попала на видео

На кадрах запечатлено, как налетчик в балаклаве, держа в руках предмет, похожий на пистолет, убегает от женщины со шваброй. Грабитель попытался пройти к кассе, но продавщица встала у него на пути, несколько раз ударила шваброй, сопроводив свои действия нецензурной бранью.

Ранее в Москве грабитель под видом доставщица цветов обчистил квартиру. Похитив 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, налетчик скрылся, выпрыгнув из окна второго этажа.