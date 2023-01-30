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19:38, 30 января 2023
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Грабитель под видом доставщика цветов обчистил квартиру и сбежал в окно

Грабитель под видом доставщика цветов обчистил квартиру и сбежал в окно
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Грабитель под видом доставщика цветов обчистил квартиру и сбежал через окно, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленник в день своего рождения купил букет белых роз в цветочном магазине на улице Фадеева в городе Балашихе и направился на улицу Некрасова. Там фигурант вошел в подъезд жилого дома, позвонил в одну из квартир и представился доставщиком цветов. Когда хозяйка открыла дверь, он напал на нее и запер в ванной комнате. Похитив 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, грабитель скрылся, выпрыгнув из окна второго этажа», — сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК России («Грабеж»). Ранее неоднократно судимый мужчина был задержан на территории Ярославской области и затем арестован.

Ранее в Москве магазинный вор нокаутировал продавщицу «Пятерочки» и попал на видео.

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