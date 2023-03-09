В Госдуме отреагировали на видео с жестоко избитой собакой в Москве

По информации Telegram-канала фонда помощи животным «Поделись с другом», инцидент произошел в конце февраля в Алексеевском районе. Сотрудники РЖД оформили заявку на отлов бродячей собаки, находившейся на станции «Москва-3». Приехавшая на место ловец не нашла животное и позвонила волонтерам. Вместе они обнаружили избитую собаку под забором в снегу.

«Изуродованная, накрытая мешками и выброшенная под забор у железной дороги, словно мусор, — надежды довезти собаку живой до клиники практически не было. Но она справилась. Удален глаз (второй, скорее всего, постигнет та же учесть), множественные гематомы, признаки асфиксии», — говорится в сообщении.

Соучредитель фонда «Поделись с другом» Анастасия Недопекина рассказала «Мосленте», что несколько депутатов Госдумы и Мосгордумы выразили поддержку фонду в сложившейся ситуации и уже направляют запросы в правоохранительные органы. «Сегодня ждем ответа по нашему заявлению о возбуждении уголовного дела — десятые сутки заканчиваются, его должны или возбудить, или отказать», — уточнила она.

По факту организована проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ведомство проверит все обстоятельства произошедшего, а при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что проблему с бродячими собаками в Подмосковье планируют решить с помощью нейросети.