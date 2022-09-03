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В современном квартале под Москвой обнаружили старую деревянную избу

В современном квартале под Москвой обнаружили старую деревянную избу
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Старую деревянную избу обнаружили прямо посреди современных новостроек под Москвой в одном из жилых кварталов города Люберцы. Дом сняли на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

По информации источника, строение было временно возведено здесь для съемок сериала, однако в комментариях местные жители объяснили, что дом стоял здесь и ранее. По их словам, хозяин отказался продавать участок и решил остаться жить в частном доме несмотря на строительство прямо напротив него многоэтажек.

«Привезли? Да ладно, он там и стоял! Это Люберцы», «Так-то сто лет уж как стоит, уберут уже скоро. Проснулись», «В Румянцеве после постройки домов в «Саларьево Парк» та же картина. Старый деревянный дом, а на заднем плане через 150 метров высотка», «В Одинцове есть такой же домик. Про него много писали. История синего домика», — прокомментировали юзеры.

Ранее уцелевший благодаря революционеру Владимиру Ленину деревянный особняк нашли в Москве.

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