Подмосковный суд отправил педофила в колонию строгого режима

В колонию строгого режима отправил педофила суд в Подмосковье, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Мужчину признали виновным в надругательстве над 11-летней девочкой.

«Собранные следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему мужчине. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что приговор уже вступил в законную силу.

По данным следствия, 24 мая 2022 года на территории дачных участков, расположенных в Ленинском городском округе, подсудимый обманном завлек девочку в теплицу и там надругался над ней. После совершенного преступления мужчина скрылся. Уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК России.

Со слов потерпевшей был составлен фоторобот преступника. С ним полицейские совершили обход ближайших дворов и нашли несколько предполагаемых обидчиков ребенка. Среди них девочка уверенно опознала подсудимого. Кроме того, его причастность подтвердил анализ ДНК, выделенного из найденного на месте преступления фрагмента ткани с биологическими следами.

Ранее в Москве приговорили двух педофилов и убийц учительницы музыки. 28-летний уроженец Республики Марий Эл Андрей Алексеев и 40-летний уроженец Москвы Виктор Коростелев получили длительные сроки лишения свободы.