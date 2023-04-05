Раскрыта динамика изменения цен на столичные новостройки с 2014 года

Динамику изменение цен на столичные новостройки за девять лет «Известиям» раскрыли аналитики брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO. Так, с 2014 по 2023 год стоимость квадратного метра в новых домах выросла в два раза.

По словам экспертов, в январе 2014 года квадратный метр жилья в новостройке стоил в среднем 196 тысяч рублей, а в 2023 году его цена возросла до 390 тысяч рублей. Жилье бизнес-класса при этом подорожало на 82 процента, достигнув 440,3 тысячи рублей за «квадрат».

Подорожание недвижимости аналитики отметили и в Московской области. Там за девять лет цена квадратного метра выросла на 54 процента — до 166,8 тысячи рублей.

По словам гендиректора компании Дмитрия Долгова, такая ситуация обусловлена кризисом в экономике и ростом валюты относительно рубля. Премиальное жилье подорожало за счет увеличения стоимости стройматериалов, отметил он.

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