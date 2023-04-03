Риелтор назвал варианты покупки недорогого жилья в Москве

Варианты покупки недорогого жилья в Москве в беседе с «Мослентой» назвал риелтор Евгений Коноплев. По его словам, в столице относительно недорого стоят квартиры в ведомственных домах и небольшие студии.

Он отметил, что обычно такое жилье площадью в среднем 21 квадратный метр представляет собой 14-метровую жилую комнату, четырехметровую кухню, небольшой коридор и ванну с туалетом. Квартиры такого типа продаются от шести миллионов рублей, но сейчас подобных предложений на столичном рынке нет.

Также недорогим вариантом являются студии, продолжил Коноплев. Так, недалеко от станции метро «Тульская» можно найти 13-метровую студию на первом этаже за 4582770 рублей. У метро «Зорге» выставлены на продажу шесть апартаментов-студий со средней площадью 10,5 квадратных метра почти за пять миллионов рублей каждая. А апарт-студия площадью 15,2 квадратных метра рядом с метро «Юго-Западная» продается за 5,85 миллиона рублей.

Ранее были также определены районы Москвы с максимально подешевевшими новостройками.