Собянин анонсировал главные изменения в московском здравоохранении в 2023 году

Главные изменения в московском здравоохранении в 2023 году анонсировал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, совсем скоро в городе заработают три новые программы по оказанию стационарной медпомощи.

«Первая из них — программа по развитию органосберегающих технологий и операций. В частности, речь о лапароскопии. В Москве высокий процент таких операций. И хорошее качество. Эта программа поможет достичь максимума в современных условиях», — рассказал Собянин.

В ближайшее время в столице ожидается запуск программы по наращиванию высокотехнологичной медпомощи по борьбе с заболеваниями, формирующими основную структуру инвалидности или ранней смертности. Она существенно повлияет на повышение качества жизни населения, подчеркнул мэр.

«Мы планируем внедрить новую технологию операций при мерцательной аритмии, расширим возможности проведения операций при заболеваниях коленного и тазобедренного суставов, при катаракте», — уточнил градоначальник.

Третье новшество — программа по открытию новых медучреждений и внедрению в них инноваций. Сейчас формируется новый каркас оказания экстренной медицинской помощи из шести работающих по новому стандарту флагманских центров. При этих центрах в 2023 году откроется ряд гибридных операционных для одновременного проведения нескольких высокотехнологичных операций. Такие методики начнут широко применять в нейрохирургии, травматологии и ортопедии, хирургии и других областях, рассказал Собянин.

«Наша задача — обеспечить полноценное оказание медпомощи во всех клиниках города. Для этого мы закупаем современные лекарства и расходные материалы», — подчеркнул мэр.

В 2023 году все тарифы ОМС по оказанию стационарной помощи проиндексируют на 12 процентов, добавил он.

Ранее Собянин объяснил появление в Москве большого количества открытых катков с искусственным льдом. Сегодня в столице их 215.