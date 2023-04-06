16:24, 06 апреля 2023
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Мужчина изнасиловал и ограбил знакомую женщину в Москве
В Москве пьяный мужчина изнасиловал знакомую в ее квартире, вернулся и ограбил ее.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
ЗЗ-летний мужчина обвиняется в изнасиловании и ограблении знакомой женщину, сообщает ГСУ СК России по Москве.
По данным ведомства, в понедельник, 2 апреля, пьяный мужчина изнасиловал знакомую в ее квартире на юге столицы. После этого он ушел, но некоторое время спустя вернулся и стал требовать деньги. Когда женщина отказала, он сорвал с ее шеи золотое украшение и сбежал.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об изнасиловании и грабеже, он арестован.
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