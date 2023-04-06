Мужчина изнасиловал и ограбил знакомую женщину в Москве

ЗЗ-летний мужчина обвиняется в изнасиловании и ограблении знакомой женщину, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным ведомства, в понедельник, 2 апреля, пьяный мужчина изнасиловал знакомую в ее квартире на юге столицы. После этого он ушел, но некоторое время спустя вернулся и стал требовать деньги. Когда женщина отказала, он сорвал с ее шеи золотое украшение и сбежал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об изнасиловании и грабеже, он арестован.

Ранее московская студентка решила заработать на секс-услугах и попала в заложницы.