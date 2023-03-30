19-летняя московская студентка решила заработать на секс-услугах и попала в заложницы, передает SHOT. Россиянин опоил молодую женщину и запер ее в комнате.

По имеющейся информации, вызвавший интим-сервис на дом пьяный мужчина заставил студентку раздеться и потребовал неустановленные вещества в виде таблеток запивать пивом. Он приказывал сохранять тишину и угрожал ножом. В это время в соседних помещениях квартиры присутствовала его мать.

Когда злоумышленник отвлекся, студентка выбежала с криками на балкон. Ей удалось привлечь внимание прохожих и добиться, чтобы те вызвали полицию. По приезде правоохранительных органов, пострадавшая находилась в нестабильном состоянии и была готова спрыгнуть с пятого этажа.

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