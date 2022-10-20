В Москве таксист надругался над уснувшей пассажиркой

В столице таксист надругался над уснувшей пассажиркой, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Ночью 10 октября 2022 года обвиняемый, являющийся водителем такси, находясь в салоне автомобиля, припаркованного по улице Академика Королева, воспользовавшись тем, что пассажирка 1986 года рождения уснула, пересел к женщине на заднее сиденье и совершил в отношении нее действия сексуального характера, а также попытался изнасиловать», — говорится в сообщении.

По данным СК, потерпевшая оказала активное сопротивление таксисту и смогла покинуть машину. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») и части 1 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Обвиняемый арестован, расследование продолжается.

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